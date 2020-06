Parlamento dedica página online aos 45 anos do arranque da Constituinte

A Assembleia da República disponibilizou esta terça-feira uma página no seu site oficial dedicada à história da Assembleia Constituinte, que há 45 anos iniciou os trabalhos que culminaram na redacção da Constituição Portuguesa.

“Às 16 horas e 12 minutos do dia 2 de Junho de 1975, o Presidente Interino da Assembleia Constituinte, Henrique de Barros, declara aberta a sessão inaugural do primeiro Parlamento português eleito por sufrágio livre e universal no dia 25 de Abril anterior, um ano após a Revolução de 1974”, pode ler-se na página divulgada esta terça-feira no site do parlamento, dedicada à história da Assembleia Constituinte.

As eleições para a Assembleia Constituinte, criada exclusivamente para a elaboração da Constituição, foram as primeiras eleições livres no pós-25 de Abril, em que se registou um recorde de participação (92%) e em que se formaram longas filas de pessoas para votar, um pouco por todo o país.

O trabalho desta Assembleia só estaria terminado dez meses depois, a 2 de Abril de 1976, data em que a Constituição Portuguesa foi aprovada. Não houve abstenções e, com uma excepção, todas as bancadas, PS, PPD, PCP, MDP/CDE, UDP, a Associação de Defesa dos Interesses de Macau e os deputados independentes votaram favoravelmente. Só os deputados do CDS expressaram o voto contra.

Na página comemorativa, o Parlamento disponibiliza um conjunto de documentos de arquivo, dossiês de informação, fotografias e vídeos, com recurso a arquivos históricos, que ilustram o contexto político e social do país, assim como apontamentos sobre os trabalhos parlamentares que decorreram entre Junho de 1975 e Abril de 1976.

Estão também disponíveis testemunhos sobre a época de alguns deputados constituintes, gravados em 2015: como Marcelo Rebelo de Sousa, António Arnaut, Basílio Horta, Carlos Brito, Jaime Gama, Jorge Miranda e José Manuel Maia.

As eleições para a Assembleia Constituinte ditaram a vitória para o PS, liderado por Mário Soares (37,87%), à frente do PPD, hoje PSD, fundado por Francisco Sá Carneiro, que conseguiu 26,39% dos votos.

Foto Estão também disponíveis testemunhos sobre a época de alguns deputados constituintes Luis Ramos

À esquerda, o PCP, liderado pelo dirigente histórico comunista Álvaro Cunhal, recolheu 12,46% dos votos. E a UDP conseguiu um deputado, com 0,79%. O CDS foi o partido mais à direita a eleger deputados, com 7,6% dos votos.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, divulgou simbolicamente às 16h12, uma nota onde destaca que a Assembleia Constituinte foi “o primeiro Parlamento que Portugal viu eleger, por sufrágio livre e universal, a 25 de Abril, precisamente um ano depois da revolução que nos trouxe a liberdade e a democracia”.

“Neste dia que se reveste de enorme simbolismo para a Assembleia da República, legatária que é da Assembleia Constituinte que a antecedeu, não posso deixar de recordar todos quantos, vindos de origens políticas, sociais e geográficas tão diversas, souberam distinguir o essencial do acessório, tendo tido a generosidade de separar os seus objectivos identitários dos interesses do país, convergindo no programa de desenvolvimento democrático e na bússola de valores fundamentais que nos rege que é a nossa Constituição, a Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de Abril de 1976”, referiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na perspectiva do presidente da Assembleia da República, “Portugal é hoje um país muito diferente do que era em 1975, e se progressos houve, à democracia os devemos, e a todos quantos a serviram, com entrega e dedicação aos outros e à causa pública”.

“Não só os deputados constituintes, que representaram os seus pares nesta casa - e tantas e tantos que lhes sucederam, na Assembleia da República, ao longo de XIV legislaturas -, mas também aos funcionários e colaboradores, que aqui estiveram em 1975 (alguns, poucos, ainda ao serviço do parlamento), e que, com o seu profissionalismo e enorme dedicação, ajudaram a construir as bases do nosso regime democrático. Pelos serviços que prestaram a Portugal e aos Portugueses, quero a todos testemunhar a minha enorme gratidão”, acrescentou Ferro Rodrigues.