“Não vou recomendar a aposta no petróleo e no gás”, diz António Costa Silva

António Costa Silva é presidente da Partex, a petrolífera que a Fundação Calouste Gulbenkian vendeu no ano passado a uma empresa tailandesa, e está a preparar o programa de recuperação económica para Portugal sair da crise aberta pela pandemia. Em entrevista ao PÚBLICO fala de alguns dos objectivos estratégicos do plano e defende que o país não pode desperdiçar os recursos que tem. Costa Silva garante que o petróleo e o gás estão fora do plano que entregará ao Governo em meados de Julho.

Continuar a ler