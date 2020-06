A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Maria Dinis Pereira (Galucho) - Saias que ela escreveu

Impressionou-me muito esta mulher. Não a conhecia — lá está, a complexidade de conhecer o país é passarmos ao lado de referências fundamentais como a Dinis Galucho. Recebeu-nos muito bem, mostrou-nos parte do seu trabalho sem fim, falou-nos do seu trabalho com a Joana Vasconcelos, dos ranchos que ensaiou, dos escritos que faz todos os dias, mas foi quando nos contou a sua vida, como a sua mãe tinha lutado para lhe comprar uma máquina de costura, que ela, Dinis, tinha desmontado toda (porque na verdade queria era ser engenheira electrotécnica), que fiquei deveras impressionado. Uma mulher com prémios, com trabalho até mais não, a dizer aquilo. Fez-me pensar muito. No fim, lá lhe pedi umas Saias e ela colocou o que tinha lido antes, um escrito dos milhares que faz. Tudo impressionante. Grande mulher.

