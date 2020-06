Queres conhecer a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova?

Estás a considerar estudar na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT Nova)? Então marca no calendário os dias 4 e 5 de Junho, entre as 16h e as 18h. São estas as datas da 14.ª edição da Expo FCT, que este ano vai ser virtual, devido à pandemia, mas não por isso menos esclarecedora. A feira é aberta a todos os estudantes e tem como missão divulgar informação sobre os cursos da FCT Nova através do contacto com professores e alunos. A inscrição é feita online e cada aluno pode escolher as apresentações que mais lhe interessam.

“Trata-se de uma primeira aproximação dos alunos à faculdade que lhes transmite confiança e informação. Nesta altura, muitos jovens aconselhados por pais e professores estão a delinear o seu futuro e saber o que existe no mercado, quais as possibilidades de carreira e o que diferencia cursos com o mesmo nome, em instituições diferentes, é primordial para uma escolha consciente”, afirma Fátima Rodrigues, sub-directora da FCT Nova, em nota de imprensa.

O foco brilha sobre os 18 cursos de licenciatura e mestrado integrado que a faculdade oferece, desde as engenharias, à Matemática e à Química e Biologia, neste evento que teve 6 mil participantes em 2019. “É a oportunidade que oferecemos a alunos, pais e professores do secundário para a partir de casa (de qualquer parte do mundo) esclarecerem dúvidas acerca dos cursos e da vivência universitária na FCT Nova”, revela Fátima Rodrigues.

A feira vai também divulgar o contributo da faculdade para a comunidade através das iniciativas criadas durante a pandemia por alunos, docentes e investigadores, como o fabrico de máscaras, a produção de gel desinfectante, a realização de testes de despistagem e a criação de ventiladores minimalistas.

