Saudade: o mural de Add Fuel que reflecte os dias que vivemos

De 25 a 30 de Maio, o artista Diogo Machado, mais conhecido por Add Fuel, projectou, na cidade de Lagos, o mural Saudade, através de uma parceria com a associação LAC (Laboratório de Actividades Criativas).

Já em Outubro do ano passado, a cidade homenageara a poeta Sophia de Mello Breyner no centenário do seu nascimento. A acção Mar nos Meus Olhos dividiu-se em dois momentos de arte urbana empreendidos pelo artista Samina. Agora, chegou a vez de Add Fuel, que já colaborara com Samina num mural na mesma cidade, dar continuidade ao circuito de arte urbana local.

O artista, que trabalha na área da ilustração como freelancer, escolheu abordar este tema devido ao "afastamento imposto pelo confinamento que gerou saudade nos portugueses". Conhecido por combinar elementos visuais contemporâneos com elementos decorativos tradicionais, Add Fuel afirma ao P3 que o mural "é muito representativo" do seu trabalho, mantendo a ideia de "repensar a tradição do azulejo". Porém, admite que "houve um pequeno ajuste, uma evolução estética", ao recorrer à utilização da tipografia associada a uma estética do grafitti.

O mural encontra-se na parede lateral do edifício Mar d'Estórias na Rua Lançarote de Freitas, um espaço dedicado à promoção de produtos, gastronomia e cultura portuguesa, do qual Add Fuel se assume fã. "Foi um casamento bastante feliz", sublinha.

