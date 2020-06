Artigo de Teresa de Sousa

Depois de ter lido inúmeros artigos de opinião nos últimos meses, finalmente li um (de Teresa de Sousa) que não é influenciado pelo ódio (justo) a Donald Trump ou por convicções políticas (preconceitos?), mas sim pela análise com base em números reais. E, ao contrário do que querem fazer crer a maioria dos comentadores, os números da pandemia nos EUA não são piores do que em França, Itália, Reino Unido, Países Baixos ou Espanha. Mais, em metade dos estados americanos o número de mortes por milhão de habitantes é inferior a Portugal. Os números nos EUA são altos porque se trata do terceiro país mais populoso do mundo, mas também porque se concentraram na zona de Nova Iorque (cerca de 40% das mortes), que é talvez a cidade mais cosmopolita do mundo, com relação intensa com o resto do mundo. Portanto, aconselho cautela nas análises, nomeadamente com as que se focam nos diferentes sistemas de saúde da Europa e nos EUA, para se evitarem conclusões precipitadas. Porque a maior crítica que se pode fazer a Trump não tem que ver com números, mas sim com a falta de compaixão para com os seus compatriotas e pelo discurso divisionista, como é assinalado no referido artigo.

Rodrigo Porto, Coimbra

Lisboa e Vale do Tejo

Tal como muitos portugueses encontro-me preocupado com a evolução de infectados na área de Lisboa e Vale do Tejo, com mais de 85% dos novos casos do país a terem origem nessa região. Isto exige um esforço das autoridades para conter o surto, o que implica um conjunto de medidas impopulares e pouco apreciadas pelos habitantes, comércio e empresas locais. As medidas implementadas de um tratamento diferenciado para essa região, em particular retardar a abertura de grandes espaços comerciais, fazem todo o sentido. Fechar bares e cafés num bairro desfavorecido é importante, mas também não o seria nos casos das empresas da Azambuja em que num só centro de distribuição de uma grande empresa 175 colaboradores testaram positivo?

Um grande aparato policial e televisivo chegou ao bairro da Jamaica para encerrar estabelecimentos, mas o mesmo não se passou junto das empresas de construção civil ou do sector da distribuição. Estes dois pesos e duas medidas no tratamento destas situações, dá a ideia de que o governo é forte com os fracos, mas muito displicente com os fortes, o que o descredibiliza. O que de bom tem sido feito até aqui não deve ser prejudicado por estas medidas, ou pela falta delas.

<_o3a_p> João Paulo Capela, Porto

