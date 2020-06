Resposta militar aos protestos é lícita, incomum e acentua desresponsabilização de Trump

Face as cenários de guerra em que se transformaram, nos últimos dias, dezenas de cidades dos Estados Unidos, incluindo a capital, na escalada dos protestos pela morte do afro-americano George Floyd, às mãos da polícia de Mineápolis, Donald Trump pressiona o poder estadual e municipal para que reponham a ordem. Insistindo numa narrativa de desresponsabilização pelo clima de tensão e de divisão que se vive nos EUA, o Presidente decidiu ir mais longe, ameaçando convocar os militares para “dominarem as ruas”.

