“O Presidente dos EUA deve ser parte da solução e não o problema”, disse Biden

Joe Biden prometeu sarar as feridas das divisões raciais na América e considerou falta de liderança a resposta que o Presidente Donald Trump tem dado à vaga de protestos contra o racismo e má conduta da polícia após o assassínio do afro-americano George Floyd. “O país está desesperado por liderança, uma liderança que nos consiga unir”, afirmou o candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais de Novembro.

No seu primeiro discurso em muitas semanas, feito em Filadélfia – uma das cidades mais abaladas por manifestações violentas nos últimos dias –, o ex-vice-presidente de Barack Obama tentou traçar uma linha do mais vívido contraste entre si e Trump, que espera enfrentar nas eleições de 3 de Novembro.

“O Presidente dos Estados Unidos deve ser parte da solução e não o problema. Hoje, o Presidente é parte do problema e acelera-o”, afirmou Biden, que se apresenta como um candidato que compreende os problemas da comunidade afro-americana. Donald Trump anunciou, na segunda-feira, que tenciona mobilizar o exército para travar os protestos, muitas vezes violentos, se os presidentes de câmaras e os autarcas e governadores não reagirem “agora”.

O assassínio de George Floyd por um polícia de Mineápolis na semana passada deve ser “um alerta” para que a nação enfrente a mancha do racismo sistémico, declarou Joe Biden. “Não podemos pensar que este momento vai passar sem que façamos nada, mais uma vez”, afirmou o político democrata. “Não podemos fazer isso.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A visita de Donald Trump à histórica igreja de São João, mesmo em frente à Casa Branca, conhecida como a “igreja dos Presidentes”, para fazer uma sessão de fotos com a bíblia na mão, precedida do avanço da polícia com gás lacrimogéneo para fazer dispersar os manifestantes, foi especialmente criticada por Biden.

“Pode-se acreditar que o Presidente está mais interessado no poder do que nos princípios”, comentou Biden, que acusou Trump de “servir as paixões” da sua base política conservadora, em vez de servir o país.