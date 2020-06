Floyd Mayweather vai pagar funeral de George Floyd

O ex-campeão mundial de boxe Floyd Mayweather ofereceu-se para pagar o funeral de George Floyd, afro-americano assassinado por um polícia na semana passada, em Mineápolis, no estado do Minnesota.

A revelação foi feita por um representante do ex-pugilista de 43 anos, que anunciou ainda que os familiares de Floyd aceitaram a oferta de Mayweather.

“Provavelmente [Floyd Mayweather] ficará aborrecido comigo por dizê-lo, mas sim, Mayweather vai pagar ao funeral”, revelou Leonard Ellerbe, director executivo da Mayweather Promotions, à ESPN.

As cerimónias fúnebres começam na quinta-feira, em Mineápolis. Depois, no sábado, o corpo de George Floyd será levado para a Carolina do Norte, local onde nasceu. O funeral realiza-se no próximo dia 9 de Junho, em Houston, no estado do Texas, cidade onde George Floyd cresceu. Floyd Mayweather ofereceu-se para custear todas as cerimónias, bem como outras despesas associadas.

De acordo com o representante do ex-campeão mundial de boxe, estes actos de solidariedade são habituais em Floyd Mayweather, contudo, não os costuma publicitar.

Mayweather é considerado um dos melhores pugilistas da sua geração, tendo derrotado, ao longo da sua carreira, outros campeões mundiais como Manny Pacquiao, Canelo Alvarez ou Miguel Cotto. Retirou-se em 2017, depois de 50 combates sem qualquer derrota, tendo conquistado 12 títulos mundiais em cinco categorias diferentes.

Os protestos contra a morte de George Floyd, sufocado até à morte por um polícia, começaram em Mineápolis e, desde então, estenderam-se a mais de 140 cidades norte-americanas, onde se têm registado, em muitas delas, cenas de violência, com confrontos entre manifestantes e a polícia. Os quatro agentes envolvidos na morte de George Floyd foram despedidos e Derek Chauvin, que sufocou Floyd com o joelho, foi detido e acusado de homicídio.