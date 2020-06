Cedofeita viu finalmente a sua esquadra da PSP inaugurada

Depois dos protestos pelo encerramento da esquadra da PSP de Cedofeita, há quase sete anos, e de várias promessas para a reabertura da mesma, esta terça-feira a freguesia passou a contar com a presença da polícia, instalada nas instalações da antiga Junta de Freguesia, no Largo Pedro Nunes.

O espaço agora reabilitado neste edifício projectado pelo arquitecto Júlio Brito consiste, disse o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, “num espaço condigno para a visibilidade e o respeito que a população tem pela PSP”. Para o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a inauguração significa “o cumprimento da afirmação de princípio de uma polícia que garante um país seguro”, sendo um primeiro passo para “a reconquista da normalidade e da liberdade”.

A esquadra, que funcionava num imóvel arrendado a um privado da rua de Cedofeita, fechou em Outubro de 2013. Em Maio de 2014, o governo acordou a reactivação da esquadra nas instalações da União de Freguesias do Centro Histórico no Largo Pedro Nunes, celebrando em 2015 um protocolo segundo o qual as instalações seriam cedidas por um período de 15 anos. A remodelação ascendeu a 630 mil euros.

Mas o processo não foi simples. Depois do anúncio, em Maio de 2014, de que seria ali que se instalaria a esquadra, soube-se que o edifício continuava penhorado. Em Dezembro do ano anterior, a Autoridade Tributária e Aduaneira notificou a Junta de Freguesia da intenção de vender coercivamente o edifício da antiga junta de Cedofeita, por causa de quase 800 mil euros à Caixa Geral de Aposentações (CGA).

Ultrapassada esta situação, pouco mais de um ano depois, foi assinado o contrato de arrendamento do edifício pelo presidente da Junta e o director nacional da PSP, estipulando a renda mensal de 3.100 euros para instalação da esquadra da PSP de Cedofeita.

A cerimónia de inauguração contou ainda com a presença d o presidente da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, António Fonseca, e o director-nacional da PSP, Magina da Silva.

