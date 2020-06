Cascais proíbe venda de bebidas alcoólicas em bombas de gasolina a partir das 20h

Com bares e discotecas ainda encerrados, os postos de abastecimento de combustível de Cascais têm sido local de “ajuntamentos” de jovens que ali vão comprar bebidas alcoólicas. Para tentar travar o problema, a Câmara de Cascais proibiu a venda de bebidas alcoólicas entre as 20h e as 8h nas bombas de gasolina do concelho, enquanto vigorar a situação de calamidade decretada devido à pandemia de covid-19.

A medida consta de um despacho assinado, na segunda-feira, pelo presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que visa “actuar de forma urgente de modo a tentar travar as consequências para a saúde e segurança de todos com os comportamentos de alguns”.

A situação decorre do facto de vários locais de divertimento do concelho, como bares e discotecas, permanecerem ainda encerrados por razões de saúde pública. Sem estes espaços abertos, jovens têm recorrido aos postos de combustível para comprar e beber álcool ali mesmo, em ajuntamentos “não raras vezes superiores ao permitido” e provocando inclusive alguns “desacatos” pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

O documento, partilhado no perfil do Facebook do autarca, nota ainda que os estabelecimentos que não cumprirem esta proibição correm o risco de ser encerrados temporariamente.