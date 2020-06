Autarca da Azambuja insiste em cordão sanitário a prédio habitado por famílias de “etnia cigana”

O presidente da Câmara da Azambuja, Luís de Sousa, insiste que a melhor forma de conter a propagação da covid-19 no bairro da Quinta da Mina será a instalação de um cordão sanitário. Neste bairro social gerido pelo município há, segundo diz o autarca, nove casos já detectados de infecção pelo novo coronavírus — um número distinto do avançado à agência Lusa esta terça-feira pela delegada de saúde local, Judite Catarino, que disse serem seis positivos, em nove pessoas testadas.

Na segunda-feira, Luís de Sousa (PS) explicou que se tratava de uma situação que envolvia nove famílias “de etnia cigana”, num total de 40 pessoas residentes e que não excluía “a necessidade de existir uma vigilância activa destas pessoas, uma espécie de cordão”. Os números não se revelaram, até ao momento, tão alarmantes, por isso o autarca afirma que “se for preciso, [o cordão sanitário] terá de ser só à volta do prédio onde eles moram”.

“Neste momento, não sei os positivos nem os negativos. Amanhã é que serei informado pelas autoridades de saúde como iremos proceder. Temos de ver como vamos fazer, se ficarão no prédio os positivos, se sairão, mas isso quem tem de dizer são as autoridades de saúde. [O cordão] seria para eles ficarem isolados dentro das suas casas, o que é difícil porque eles têm muitas crianças e andam constantemente na rua. E eles têm também de obedecer às indicações que a DGS dá”, explicou o autarca ao PÚBLICO.

Questionado sobre a razão pela qual decidiu divulgar a etnia das pessoas infectadas, o presidente da câmara disse que moram neste bairro, construído ao abrigo do Plano Especial de Realojamento (PER), “famílias de etnia cigana” e outras. Por agora, são as famílias as ciganas que estão a ser testadas “porque, para já, foram só elas que deram positivo”. “Se não me falarem de etnia cigana eu não digo, mas também não tenho problemas nenhuns em dizer que são famílias de etnia cigana. Eu não sou racista, sou muito amigo deles todos e eles de mim. Temos aqui uma amizade estreita”, sublinhou.

Governo exclui cercas De acordo com um responsável governamental ouvido pelo PÚBLICO, o presidente da Câmara da Azambuja fez uma “declaração desinformada” sobre a situação e as medidas necessárias do ponto de vista da saúde pública. Por isso, foi de imediato desmentido pelo delegado de saúde pública responsável pela região. Os casos de covid-19 em causa nas declarações do presidente da Câmara na Azambuja estão todos centrado em apenas um prédio. Daí que seja simples serem monitorizados e acompanhados pela entidade de saúde pública, pela segurança social e pela autarquia. Por outro lado, tratando-se só de um prédio, é possível, se necessário, as forças de segurança garantirem que estas pessoas com covid-19 não saem da quarentena, explicou ao PÚBLICO o mesmo responsável governativo. Já em relação aos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa que têm surtos e focos de contaminação por SARS-CoV-2 – Amadora, Loures, Odivelas, Sintra – está afastada qualquer necessidade de serem instaladas cercas sanitárias, uma vez que não seria viável face ao tipo de surtos que aí existem, explicou outro responsável governamental. A opção poderá ser a de encerrar instalações ou empresas se necessário. A opção é a de aumentar os testes com base em critérios que têm a ver com o tipo de contágios. Por um lado, testar os trabalhadores da construção civil - neste sector foram já apertadas as regras de transportes de trabalhadores. Outra área que está a ser seguida com particular atenção são as empresas de alta rotação de trabalhadores. Para identificar as empresas e os sectores de actividade em que elas funcionam as o Governo tem trabalhado com as associações empresariais.

A possibilidade de se estabelecer um cordão sanitário em torno de um prédio onde habitam famílias ciganas, já motivou uma reacção do vice-presidente da associação da comunidade cigana Letras Nómadas: “inadmissível” e “vergonhoso”. “Um autarca, do PS, com uma enorme responsabilidade a querer fazer um confinamento especial a um prédio, no meio de um bairro social, é vergonhoso”, disse Bruno Gonçalves ao PÚBLICO.

“Há pessoas que não cumprem sejam elas ciganas, negras, sejam elas quem forem. Existem em cada comunidade pessoas que não cumprem, mas isso não é próprio de uma comunidade nem de um grupo”, lembrou o dirigente associativo, sublinhando que não se pode avançar para soluções deste tipo só por se tratarem de “pobres ou de grupo minoritário”.

ARS rejeita implementação de cordão sanitário

Sobre a questão do cordão sanitário ao prédio ou mesmo ao bairro, o delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, reiterou à Lusa que a implementação desta barreira implica “ajuizar a quê, em que espaço e quando”, sublinhando que “não é como quem receita um comprimido, tem de se analisar as situações”. E lembrou que, face ao modelo de infecção e à forma como se está a propagar, deverão ser as pessoas a ser isoladas, insistindo que “não há necessidade” de implementar um cordão sanitário.

“Se eles [os infectados] obedecerem tudo bem, não há necessidade. Se não obedecerem terão que ser as autoridades de segurança a pôr isto em prática. Falei no cordão sanitário como a última coisa a fazer-se porque, sejam eles de que etnias forem, andam por aqui e por ali e podem transmitir o vírus. E isso não pode ser”, frisa Luís de Sousa. “Se o senhor doutor Mário Durval me garantir que tudo isso corre bem, eu estou do lado dele, mas tenho sérias dúvidas de que depois de conversarmos e de eu lhe explicar aqui algumas situações... ele com certeza que será da mesma opinião do que eu”, acrescenta.

Segundo o autarca, os restantes habitantes do prédio — mais 31 — serão testados durante a tarde desta terça-feira. Mas o objectivo é alargar o diagnóstico a todos os moradores do bairro da Quinta da Mina, que são cerca de 140.

Para quarta-feira, avançou o autarca, está agendada uma reunião entre a câmara, o director da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, que está a coordenar a situação da pandemia da covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Quanto ao foco de infecção detectado na plataforma logística de Azambuja, onde foram detectados quase 180 casos positivos da doença, entre os cerca de 8500 trabalhadores de 230 empresas, o presidente da câmara diz-se “tranquilo”. “Mais ou menos está tudo controlado. A nossa preocupação maior é aqui o bairro. Nas empresas continuam os testes. Neste momento estou tranquilo. As coisas não têm evoluído para pior”, notou. com Ana Cristina Pereira