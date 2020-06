Cole Sprouse, actor de Riverdale, foi preso durante protesto depois da morte de George Floyd

Cole Sprouse, actor da série norte-americana Riverdale, partilhou no Instagram, que foi preso enquanto participava num protesto em Santa Mónica. Outros membros do grupo que apoiavam pacificamente o movimento Black Lives Matter, este domingo, também foram presos. Depois da morte de George Floyd às mãos da polícia em Mineápolis, os protestos têm-se espalhado por todos os EUA.

No texto publicado, Cole Sprouse destaca que a história não é sobre ele, mas sim sobre as circunstâncias. Considerando que protestos (pacíficos ou não) e saques como uma “forma absolutamente legítima de protesto”, Sprouse acusa os meios de comunicação social só mostrarem imagens sensacionalistas.

“Fui detido enquanto protestava pacificamente”, pode ler-se na publicação. “Deram-nos a opção de irmos embora e informaram-nos de que, se não recuássemos, prendiam-nos. Quando muitos se viraram para ir embora, encontrámos outra linha de polícias a bloquear a saída, e aí eles começaram a prender-nos”, conta o jovem actor.

Sprouse reforça ainda que sendo um “homem branco, heterossexual e uma figura pública”, as “consequências institucionais” da sua detenção “não são nada em comparação com outras pessoas dentro do movimento”. “Este é precisamente o tempo de reflectir sobre o que significa ser um aliado”, afirma, destacando a importância de se “apoiar educadamente”, e de “demonstrar e fazer o que é certo”.