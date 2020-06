Foi a compressão do joelho do agente Derek Chauvin, do Departamento de Mineápolis, que resultou na morte por asfixia de George Floyd — desarmado, algemado e negro. O joelho tornou-se, assim, um símbolo contra a violência policial. E, além de religiosos, políticos e famosos, vários polícias, um pouco por todo o país, unem-se à causa, não obstante os desacatos e a violência que a mesma tem causado.