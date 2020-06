Porto-Lisboa a 6 euros em nova campanha dos autocarros Flixbus

Até ao final do mês de Junho, é possível viajar do Porto a Lisboa em autocarro pelo preço mínimo de 6 euros, na rota que percorre Porto, Aveiro e Figueira da Foz até chegar à capital, garante a Flixbus, empresa alemã que começou a operar em Portugal há três anos.

Em comunicado, a empresa, que também realiza várias rotas de longo curso para destinos pela Europa, anuncia ainda que a frequência da ligação Porto-Lisboa foi reforçada, existindo agora duas viagens diárias de ida e volta durante os sete dias da semana.

Em tempos de desconfinamento que se quer seguro, a Flixbus garante ainda que tomou medidas reforçadas para protecção da saúde dos passageiros e condutores. Enquanto os condutores serão equipados com kits de protecção sanitária individual (incluindo máscaras e luvas), os passageiros, durante o processo de embarque, e sempre que se encontrarem a bordo, “são obrigados a utilizar máscaras protectoras (ex.: máscaras comunitárias)”, estando disponível desinfectante.

“O processo de embarque será realizado pela porta traseira e, para garantir um embarque sem contacto, será feita uma inspecção digital dos bilhetes”. Já quanto às casas de banho, estas “ermanecerão fechadas e serão feitas paragens adicionais durante a viagem”, pode ler-se no documento. Ainda “como modo de prevenção, também a venda de snacks e bebidas a bordo estará suspensa.

A empresa reforça ainda que “durante o embarque, será disponibilizado desinfectante para as mãos para os passageiros na porta traseira do autocarro. A limpeza dos veículos será realizada depois de cada viagem e de acordo com as orientações de segurança da Direcção-Geral da Saúde”.

Os bilhetes podem ser adquiridos no website e na app da FlixBus ou nos pontos de venda de parceiros a partir de 6 euros. Segundo informação da empresa, os bilhetes são “flexíveis e podem ser alterados gratuitamente até 15 minutos antes da partida”.

