Cascais convida para um Verão no Parque

Com a circulação limitada nas praias, o Verão no Parque chegou a 15 de Maio a quatro sítios cascalenses – Parque Marechal Carmona, Quinta da Alagoa, Jardim da Quinta de São Gonçalo e Parque Urbano do Penedo –, onde não só é possível estar em contacto com a natureza, com sombras naturais ou as que ali foram plantadas para o efeito, como também dá para estender a toalha e fazer praia no parque (salpicos e estruturas de água incluídos).

A estes juntaram-se, a 1 de Junho, a Quinta de Rana, o Parque Urbano de Outeiro de Polima, o Jardim da Quinta da Carreira e o Jardim Bairro das Caixas.

Os Jardins da Parede, o Parque Palmela, o Bosque dos Gaios, o Jardim da Alapraia, o Pinhal da Costa da Guia, o Forte Santo António e a Quinta do Pisão completam, a 6 de Junho, a lista de 15 espaços ao ar livre.

Para ajudar a cumprir as normas de segurança em vigor, o projecto piloto tem “lotes” desenhados no chão, para manter o distanciamento de dois metros, e as entradas controladas (não são permitidos grupos com mais de dez pessoas).