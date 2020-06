Novo layoff “não pode assentar num corte tão significativo” do salário

O ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou esta terça-feira no Parlamento que o novo regime de layoff “tem de ter uma outra atenção ao nível do rendimento dos trabalhadores”. Nos “próximos meses”, disse, “é preciso apoiar não as situações de imobilização mas sim de retoma de actividade com um nível de retribuição dos trabalhadores que não pode assentar num corte tão significativo dos seus rendimentos”. O actual regime de layoff, com suspensão do trabalho, implica o pagamento de dois terços do seu salário normal ilíquido, com um tecto máximo, envolvendo os apoios do Estado, de 1905 euros.

Sem grandes detalhes, o ministro afirmou apenas que “o Governo vai aprovar um regime de prorrogação de apoios ao emprego”, que o layoff simplificado esteve ligado ao período de confinamento e que “foi sobretudo” direccionado para a suspensão do contrato de trabalho (77% do total).

Agora, afirmou, a ideia é ajudar as empresas na fase de retoma, em que as empresas têm uma procura, mas inferior à sua capacidade, remetendo para uma ideia de um layoff mais orientado para redução de horário ou algo semelhante. “Entramos agora numa fase diferente, em que as empresas vão retomando a sua actividade mas com incertezas”, afirmou Pedro Siza Vieira.

Perante os deputados da comissão de economia, inovação, obras públicas e habitação, o ministro defendeu que este instrumento “ajudou efectivamente a proteger emprego” e remeteu mais detalhes para o plano de estabilização económica e social que vai ser aprovado esta semana e para a próxima reunião do Conselho de Ministros.

Cerca de 50% das empresas pedem prorrogação do layoff

Até agora, de acordo com o ministro, foram deferidos 46.448 pedidos de prorrogação do layoff simplificado por parte das empresas, envolvendo 353 mil trabalhadores, o que representa 47% dos 99 mil pedidos iniciais, ligados a 780 mil trabalhadores.

Sobre o financiamento, que conta com garantias do Estado, adiantou que já chegaram 3583 milhões de euros às empresas (o que equivale a 58% dos 6,2 mil milhões de euros da linha de apoio à economia covid-19).

Pedro Siza Vieira sublinhou, no entanto, que Portugal não tem um verdadeiro banco promocional nacional, “com capacidade de fazer algumas operações, como outros países europeus”. “Temos de criar rapidamente o banco português de fomento”, acrescentou.

Para já, haverá um reforço da linha ligada à inovação no contexto da covid-19, em 70 milhões de euros, através do Compete. Actualmente, é composto por 100 milhões, com uma procura de 92 milhões de euros.

Depois, adiantando que os reembolsos de IRS “vão ser integralmente pagos em Junho”, Pedro Siza Vieira defendeu que não há “qualquer tipo de gestão de tesouraria” dessas verbas.