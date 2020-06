“Um imposto sobre os 1% mais ricos pode chegar para lidar” com a crise

Camille Landais é um dos economistas - juntamente com — Emmanuel Saez e Gabriel Zucman - que propôs recentemente a criação de um imposto sobre a riqueza dos 1% mais ricos na União Europeia (UE) para financiar um fundo de recuperação equivalente a 10% do PIB europeu. A proposta da Comissão Europeia de criar um imposto europeu sobre as grandes empresas também recebe o seu apoio, mas assinala que um entendimento ao nível do IRS tem-se revelado difícil. E defende que é preciso debater “sob que tipo controlo democrático ficará este novo orçamento europeu e esta tributação europeia”.

Continuar a ler