O Governo a empatar as exportações

Esta é uma história antiga: a de um governo com muito pouca sensibilidade para os problemas das empresas que fazem pela vida, mantêm a produção e apostam nos sempre difíceis mercados externos. As dificuldades das empresas testemunhadas pelo jornalista Vitor Ferreira por causa da falta de um acordo entre seguradoras e Governo em torno dos seguros de crédito não é exactamente aquele tipo de problemas que faz bons títulos na imprensa, nem suscita declarações emocionadas da oposição. Mas é uma questão de enorme importância que deixa em aberto uma realidade preocupante: o Governo foi célere (e ainda bem) a proteger os empregos de empresas ameaçadas pela crise criando o layoff simplificado; não consegue, porém, ser despachado na garantia de seguros e resseguros que ampara a exportação e protege as boas empresas do risco excessivo.

Ora, se nesta crise se joga em grande medida o futuro da economia, é tão importante preservar o potencial produtivo com o layoff, como criar condições para as mais resilientes venderem os seus produtos com os seguros de crédito. No primeiro caso, é crucial manter as empresas a hibernar até que a crise dê sinais de alívio; no segundo, a garantia de seguros de crédito é indispensável para que as empresas produzam, mantenham os seus clientes no estrangeiro e preservem as quotas de exportação da economia portuguesa.

Custa por isso a perceber que razões de fundo tem o Ministério das Finanças para não conseguir negociar com as seguradoras mecanismos suficientemente sólidos e atractivos para que as empresas possam fazer negócios com riscos controlados. Sabemos que em tempos de grande volatilidade, como o actual, os riscos de incumprimento de quem compra são muito maiores. Percebemos por isso que os seguros de crédito tenham de ser mais volumosos e caros. Mas quanto custa a paragem das vendas das empresas em actividade?

Na semana em que o Governo aprova um programa de estabilização, pode ser que a pressão sobre o ministro da Economia seja suficiente para convencer o ministro das Finanças a alargar os seguros de crédito ao mercado nacional e ao resseguro. Não o fazer é erguer uma barreira ao mundo das empresas que conservam o seu músculo neste quadro geral de privação e incerteza. É quase como que travar o lado mais positivo da economia e deixar que nos atenhamos apenas à sua zona mais sombria.

O país precisa de histórias de sucesso. Infelizmente, o episódio dos seguros de crédito está aí para nos recordar que este Governo, sendo sensível ao lado das perdas, tem pouca apetência para dar brilho ao lado dos ganhos.