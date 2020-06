De volta aos Maus Hábitos, com lugar à mesa

Além da casa renovada, também o programa das festas do Maus Hábitos sofreu remodelações, por forma a cumprir com as novas rotinas do pós-pandemia. A missão de fornecer conteúdos alternativos mantém-se, com as artes a cruzar-se com comida e bebida, agora num formato mais intimista.

Assim, e para o mês de Junho, os serões de terça servem Palavra à Mesa, com Ana Deus como anfitriã de leituras e conversas inspiradas em Contos de Arrepiar, de Cortazar, de Kafkiar e Poemas de Beber. As quartas são dedicadas ao Cinema à Mesa, numa parceria com o Porto Shortcutz e o Porto Femme, e as quintas apostam nos Sons à Mesa, com concertos intimistas acompanhados de jantar – no lote de convidados estão, por exemplo, Grutera, S. Pedro, Little Friend e O Manipulador.

Ao sábado, o final da tarde vem com Hábitos de Esplanada, com DJs a marcar o passo e os domingos são reservados para os fãs do brunch. A programação, com curadoria da Saco Azul, contempla ainda exposições, dentro e fora de portas.

As portas estão abertas de terça a sábado, das 12h às 23h, e domingo, das 12h às 16h. A entrada é gratuita (excepto Sons à Mesa, com pré-venda a 10€); no entanto, devido à nova lotação do espaço, é aconselhada a reserva online, no site do Maus Hábitos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×