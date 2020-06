Uma lufada de ar higienizado (e um protesto) na Casa da Música

“Estava mesmo a precisar disto”, ouviu-se à saída da Sala Suggia, na noite de segunda-feira, no final do primeiro concerto com público na Casa da Música (CdM), após o período de confinamento decorrente da pandemia. Coube à Orquestra Barroca da Casa da Música (OBCdM) a honra de receber o público ávido de partilha musical, as 176 pessoas que preencheram os lugares disponibilizados pela CdM (cerca de 15% da sua capacidade real, já que a instituição aplicou medidas de segurança ainda mais restritivas do que as recomendadas pela Direcção-Geral de Saúde). O rigoroso protocolo de segurança previa a entrada ordenada dos espectadores, devidamente desinfectados e protegidos, sentados com dois lugares vagos entre cada duas cadeiras ocupadas na mesma fila e, ainda, com uma fila vazia entre cada duas parcialmente ocupadas.

