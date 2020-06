A dor e o optimismo nos blues de Ambrose Akinmusire

Hoje todos temos o nome de George Floyd a ecoar-nos na cabeça. E a sua voz a repetir a mesma frase aflitiva — “I can’t breathe” — que ouvimos há seis anos da boca de Eric Garner, com o mesmo trágico desfecho (resta saber se o desfecho judicial também resultará numa ausência de acusação pelo Ministério Público). São nomes que aprendemos porque fomos também testemunhas das suas mortes. São nomes entre tantos outros que têm perdido a vida às mãos da polícia norte-americana, em gestos que só podem ser considerados homicídios. Na cabeça de Ambrose Akinmusire, um dos mais notáveis músicos de jazz a despontar nos EUA nas últimas duas décadas, há um outro nome que está sempre presente: Oscar Grant. Grant tinha 22 anos quando foi baleado pela polícia de Oakland, Califórnia, na estação de comboios de Fruitvale, em 2009. E foi um dos primeiros casos em que a filmagem com telemóveis documentou a arbitrariedade e gratuitidade de uma violência policial com contornos racistas.

