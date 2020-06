Assombração

Quem vier a Hilda Hilst Pede Contato à espera de um documentário “tradicional” sobre uma das figuras maiores da literatura brasileira moderna sairá decepcionado — mas só a esse nível, porque no resto a cineasta Gabriela Greeb desenha um retrato impressionista da escritora falecida em 2004. Greeb recorre a conversas com amigos e íntimos de Hilda Hilst e às fitas das suas gravações de tentativas de contacto com o além, para construir um ensaio elíptico e envolvente.

