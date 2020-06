Roteiro serológico nacional para a covid-19 proposto por 20 cientistas

A pensar na gestão do desconfinamento em curso e no embate de uma potencial segunda vaga da pandemia de covid-19, um grupo de 20 cientistas portugueses projectou um roteiro serológico nacional para obter uma fotografia global da prevalência da doença em Portugal. Quem é que já esteve em contacto com o vírus SARS-COV-2 e não fazia ideia? Quem, ao longo desse estudo serológico, veio a contactar com o vírus e, das duas uma, ou não teve qualquer sintoma ou ficou doente? Testes aos anticorpos contra o vírus produzidos pelo sistema imunitário, realizados num estudo de cariz nacional proposto no roteiro, ajudarão a esclarecer tudo isso e a afinar a resposta futura do país à pandemia.

