Universidades privadas têm três anos para evitar perder o estatuto

As universidades privadas têm três anos para criarem centros de investigação que lhes permitam manter os doutoramentos que têm em funcionamento, sob pena de perderem a designação de universidade. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) avisa que apenas a Universidade Católica cumpre, neste momento, as condições exigidas pela nova legislação. Em causa está a lei de graus e diplomas que começa a produzir efeitos este ano.

