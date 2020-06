Covid-19: mais 14 mortos e 200 casos positivos no país. Não há novos casos de infecção na região Norte

Portugal regista, nesta segunda-feira, mais 14 mortos por covid-19 – o equivalente a um aumento de 0,99% face aos valores registados no domingo — somando-se, no total, 1424 vítimas. A taxa de letalidade da doença é, nesta segunda-feira, de 4.4%. Há mais 200 casos positivos, ou mais 0,6% do que no dia anterior, num total de 32.700 casos confirmados desde Março. É a percentagem de crescimento mais baixa desde a segunda-feira passada.

Sabe-se, ainda que, 19.552 foram dadas como curadas, mais 143 do que no domingo. Estão internadas 471 pessoas e, dessas 64 estão em unidades de cuidados intensivos. Os dados constam do boletim epidemiológico actualizado diariamente pela Direcção-Geral da Saúde.

Feitas as contas, há 11.724 infecções activas em Portugal. Este valor é calculado tendo por base o valor acumulado dos casos confirmados e subtraindo os óbitos e recuperados.

A região Norte não registou qualquer novo caso de infecção nas últimas 24 horas — é a segunda vez que isso acontece (a primeira foi a 10 de Março, quando a região registava 27 casos positivos). No entanto, entre domingo e segunda-feira morreram sete pessoas na região. O Norte continua a ser a região que soma um maior número acumulado de casos positivos: são 16.760 desde Março, quando se registaram os primeiros casos positivos em Portugal.

A seguir surge a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se localizam vários focos activos de infecção, com um total acumulado de 11.335. Esta região precisa de “especial atenção" por causa do “número significativo de novos casos”, caracterizou a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, durante a conferência de imprensa diária de actualização dos números. A estratégia será testar, rastrear, quebrar cadeias de transmissão e “reforçar meios e capacidades em rede”.

“Conforme assumimos desde o início, a estratégia do país passaria sempre por uma atenta vigilância da evolução da epidemia e das diferentes circunstâncias das realidades em cada território e na adequação de respostas sempre que necessário. Isto também se passa em particular e neste momento com a situação de Lisboa e Vale do Tejo. Como sabemos, face à evolução dos dados, foi nesta região em particular na Área Metropolita da Lisboa que o Governo adoptou um plano específico iniciado este fim-de-semana”, avançou Jamila Madeira, sublinhando ainda que há uma forte intervenção no terreno do INEM, do INSA (Instituto Nacional De Saúde Dr. Ricardo Jorge) e de todos os laboratórios que têm trabalho com a Direcção-Geral da Saúde. Estes laboratórios, em conjunto, permitem uma capacidade de testagem até 7 mil testes por dia.

No domingo, registavam-se em Portugal 32.500 casos confirmados, 1410 mortos e 19.409 casos recuperados.