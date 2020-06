Os homens que Costa chamou para ajudar o Governo noutras crises

Para António Costa Silva, o papel de conselheiro do Governo pode ser estreia, mas para o primeiro-ministro o recurso a alguém de fora do Governo para resolver um dossier mais complicado está longe de ser novidade. Sem passado na política ou no PS, o futuro de Costa Silva, o presidente executivo da petrolífera Partex que António Costa convidou para coordenar e negociar o programa de recuperação económica do país, não passa por integrar o executivo socialista, assegura o Governo. Mas a entrada de um conselheiro pontual no elenco governativo de António Costa não seria inédita. Já aconteceu com Pedro Siza Vieira, que hoje é o número dois do Governo de Costa.

