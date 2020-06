Eurodeputada do PS questiona Comissão Europeia sobre proibição de portugueses entrarem na Grécia

A eurodeputada socialista Isabel Santos questionou a Comissão Europeia sobre o facto do Governo grego proibir a entrada de turistas de alguns países a União Europeia, nomeadamente portugueses, a partir de 15 de Junho, altura em a Grécia inicia a abertura progressiva das suas fronteiras.

“Tendo em conta o sucesso de Portugal no combate ao surto da covid-19 e a actual situação epidemiológica no país, não se vislumbra o fundamento de tal decisão que confina, pelo menos, uma aparente discriminação, violando as guidelines fornecidas pela Comissão para o restabelecimento da livre circulação no espaço Schengen”, afirma a eurodeputada na carta enviada no domingo.

Isabel Santos diz que este facto é “algo que não poderá ser tolerado independentemente do respeito pela soberania dos Estados nesta matéria e pergunta se este organismo europeu “tem conhecimento desta decisão e dos critérios que lhe são subjacentes”. Questiona também como avalia a Comissão Europeia esta decisão das autoridades gregas, tomada “ao arrepio das guidelines estabelecidas e das regras de funcionamento do espaço Schengen”.



Por fim, pergunta se este organismo europeu “tomou ou prevê tomar alguma medida face à iniciativa do Estado grego”.

A Grécia anunciou no passado dia 29 de Maio a lista de países de origem de turistas que terão porta aberta no seu território a partir de 15 de Junho. Residentes em Portugal estão de fora da lista, que tem em conta a situação epidemiológica de cada país.

Fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou recentemente ao Observador que o Governo Português vai questionar o executivo grego sobre esta medida, com o objectivo de obter das autoridades daquele país “os esclarecimentos devidos, pelos canais diplomáticos e políticos apropriados”.