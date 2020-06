Mostra Poster volta a tornar “vivas” as ruas de Marvila

A mostra de arte pública a céu aberto Poster está de volta para uma quinta edição. Desta vez, entre 6 de Junho e 6 de Julho, as ruas da Marvila vão acolher 30 cartazes criados por convidados como a apresentadora e radialista Inês Lopes Gonçalves, o chef Ljubomir Stanisic, a cantora Rita Redshoes, o fotógrafo espanhol Alberto Garcia Alix ou a artista visual Maria Imaginário e também pelos dez vencedores da open call.

Bruno Pereira é o director artístico da exposição e considera que uma das suas missões é a “democratização da arte” para provar que “qualquer perfil pode e deve exprimir-se através desta ferramenta de comunicação – seja um nome conhecido da música, da dança, fotografia ou cozinha”. “O trabalho criativo não tem que responder a nenhum tema específico, apenas tem que ser pensado com base no meio/formato de um poster”, explica ao P3.

A ideia para a criação desta mostra surgiu durante um passeio pela zona. “Há cinco anos, Marvila era uma zona despojada, isolada, sem o lado trendy dos dias de hoje. Ao ver aquelas paredes despidas, cruas, sós, imaginei-as vivas”, confessa o director artístico. Inspirado nos “posters dos anos 80 que forravam as paredes de tantos quartos de adolescentes”, a ideia nasceu para fazer um “tributo ao mais antigo meio de comunicação”.

O contexto da pandemia de covid-19 afectou os planos da organização para esta edição. “Nos anos anteriores, organizámos visitas guiadas com os artistas, concertos, visitas aos espaços criativos locais, mas, dadas as circunstâncias excepcionais, este ano optámos por não o fazer”, explica Bruno Pereira.

Além dos convidados já mencionados, vão ser apresentadas criações de Javier Mariscal, Jorge Vieira, Ailton Neto aka Okutua, Vanessa Teodoro, André Letria, Carol From Lisbon, Joana Ramalho, Carlo Duina, Luís Mileu, Seamus Murphy, Primoz Lukesic, Helena Hauss, Paulo Romão Brás, Hugo Moxxo e Teresa Murta.

A eles, juntam-se os vencedores da open call, que este ano recebeu 206 candidaturas, mais 60% do que em 2019. Representa um “convite para a criação de posters, dando oportunidade ao público de se juntar a esta mostra”, sublinha Bruno Pereira. “Podem participar todos os interessados, com ou sem formação artística e independentemente da idade ou nacionalidade. Daqui são escolhidos dez vencedores, que vêem a sua obra produzida e a fazer parte da mostra Poster, juntamente com o elenco de artistas convidados. Na mostra final funde-se o consagrado com o não consagrado.”

Tal como em anos anteriores, alguns dos cartazes vão estar à venda. “Nem todos estarão disponíveis, mas estará a grande maioria. Neste momento, com as cinco edições, já contamos com 86 posters na nossa loja online”, afirma o director artístico.

A mostra Poster surge pelas mãos da agência Departamento, que faz curadoria e desenvolve projectos culturais envolvendo artistas, designers, músicos, arquitectos, escritores e outros criativos, com um foco sobre a disseminação de cultura de acesso livre.

