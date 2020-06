Em Junho, leva #p3top pelo país fora

Começa Junho e, com ele, a terceira fase de desconfinamento. É tempo de recomeçar, para já bem devagarinho e em segurança. De regressar ao trabalho, de voltar ao ginásio, de sair à rua. Ou então não. Seja como for, queremos ver os teus primeiros passeios por Portugal, depois de longos meses de reclusão. Usa #p3top nas fotografias que publicas no Instagram durante o mês de Junho e mostra-nos aquela cascata, aquela praia, aquela cidade onde te decidiste perder para celebrar este regresso. Sempre com cuidado e respeitando as normas. Vamos destacar regularmente aqui e na nossa conta de Instagram as imagens de que mais gostarmos.