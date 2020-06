O que é que significa o fim do estatuto especial de Hong Kong?

Com o fim do estatuto especial concedido a Hong Kong, a Administração Trump pode decidir impor ao território as mesmas taxas e restrições comerciais que aplica à China. O reconhecimento de que Hong Kong “já não é autónomo” põe em causa a capacidade do território para continuar a ser um centro financeiro e de comércio com leis próprias que davam confiança dos investidores e parceiros comerciais estrangeiros.

