Protestos por George Floyd motivam imposição de recolher obrigatório em 39 cidades americanas

Os motins nos Estados Unidos não pararam no domingo e estenderam-se a mais estados do país. Na Califórnia, em Boston e na capital, Washington D.C, houve confrontos violentos com a polícia e em Minneapolis, o epicentro do protesto, um camião tentou atropelar manifestantes. Foram impostos recolheres obrigatórios em 39 cidades e condados, ecoando os protestos depois da morte de Martin Luther King Jr..

Em Minneapolis, onde George Floyd morreu, os motins e os confrontos entre polícia e manifestantes e imprensa motivaram a imposição de um recolher obrigatório, que tem sido ignorado. O mesmo ocorreu em Salt Lake City, Los Angeles, Filadélfia, entre outras cidades. É o maior número de ordens de recolher obrigatório desde 1968, depois da morte do activista Martin Luther King Jr., um dos maiores símbolos da luta pelos direitos dos afro-americanos nos Estados Unidos.

Os protestos arrancaram precisamente em Minneapolis, depois de George Floyd, um homem afro-americano, ter sido sufocado pelo polícia Derek Chauvin. Manifestantes e polícia têm também ignorado o distanciamento social e a pandemia que tem atingido o país, especialmente as comunidades mais frágeis, onde a população é maioritariamente composta por minorias étnicas. Há protestos por todo o país e até internacionalmente se espalham mensagens contra o racismo nos Estados Unidos e especialmente nas forças policiais.

À Vox, uma investigadora de justiça criminal no Barnard Center for Research on Women, Andrea Ritchie, argumenta que o recolher obrigatório poderá fazer exactamente o contrário daquilo que pretende: dispersar os manifestantes. “O que sabemos é que o recolher obrigatório aumenta a oportunidade para intervenções policiais e agressividade policial com o tempo”, diz Ritchie.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Andrea Ritche argumenta ainda que a resposta pelas autoridades não é a mais sensata e que pode ser contraproducente. “Se a fonte da revolta e da resistência é a violência policial, então impor um recolher obrigatório que cria mais oportunidades para a violência policial não é definitivamente a resposta”.

Também Alex Vitale, professor de Sociologia e coordenador do Projecto de Justiça Social e Policiamento da Universidade de Brooklyn, apontou que “o recolher obrigatório é uma ferramenta extremamente brusca e que deve ser usada esporadicamente e em último recurso. É um enorme fardo para as pessoas que trabalham em horários irregulares, especialmente para pessoas de cor que têm de atravessar várias áreas de confrontos de modo a ir e vir do trabalho à noite”.

O professor também diz à Vox que a intervenção de autoridades com jurisdição nacional, como a Guarda Nacional ou mesmo o exército, pode aumentar ainda mais a tensão por “não haver familiaridade com estas comunidades”.