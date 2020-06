Nova autópsia conclui que George Floyd morreu por estrangulamento

Os dois médicos que realizaram uma autópsia independente a George Floyd, o homem afro-americano que foi morto na semana passada pela polícia em Mineápolis, concluíram que a morte ocorreu por estrangulamento e consideram que se tratou de um homicídio. A autópsia foi solicitada pela família de Floyd.

Os médicos referiram ainda que Floyd não tinha problemas de saúde que tenham causado ou contribuído para a sua morte, o que contradiz as conclusões iniciais da autópsia oficial realizada pelo Hennepin County Medical Examiner, cujo relatório completo ainda não foi divulgado.

As primeiras conclusões indicavam que não havia provas de estrangulamento “traumático” ou asfixia e que a doença arterial coronária e a hipertensão poderiam ter influenciado a morte de Floyd. “Para a morte contribuíram os efeitos combinados da manobra de contenção feita pela polícia, os problemas de saúde subjacentes e quaisquer potenciais intoxicantes presentes no seu organismo”, lê-se no relatório.

“As provas são consistentes com a asfixia mecânica como causa de morte e o homicídio como forma de morte”, disse Allecia Wilson, uma das médicas que realizou a autópsia independente e que é directora de autópsia e serviços forenses na Universidade de Michigan.

Michael Baden, que colaborou com Wilson, acrescentou que não foi apenas o joelho no pescoço do Floyd que o matou, mas também a pressão que outros dois agentes estavam a aplicar nas suas costas.

O advogado que representa a família de Floyd, Ben Crump, disse que esta pretende que sejam apresentadas acusações de homicídio em primeiro grau contra os quatro agentes que estiveram envolvidos.

Os protestos pela morte de Floyd alastraram-se nos últimos dias a mais de 140 cidades nos Estados Unidos e, esta segunda-feira, houve incêndios em Washington D.C., perto da Casa Branca. No total, já foram detidas pelo menos quatro mil pessoas.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta segunda-feira aos governadores que “têm de prender pessoas”, caso contrário “vão parecer um bando de idiotas”.