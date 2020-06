Extrema-direita infiltra-se nos protestos pela morte de George Floyd para fomentar insurreição

Ganharam ímpeto nas redes sociais e os protestos anti-confinamento deram-lhes nova força nos Estados Unidos. Agora, infiltram-se nas manifestações anti-racistas para combaterem as forças de segurança. Os milicianos boogaloo, de extrema-direita e fortemente armados, defendem uma insurreição armada contra o Estado federal. O PÚBLICO entrou em grupos de Facebook e da rede social Discord do movimento e constatou que as conversas sobre preparações para revoltas ou colapso da sociedade são uma constante.

