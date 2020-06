O sistema imunitário e a vitamina C

A vitamina C desempenha um papel muito importante no nosso sistema imunitário. Encontra-se em grandes concentrações nos nossos glóbulos brancos, e os seus níveis diminuem consideravelmente durante uma constipação ou outra ocasião onde o stress oxidativo aumenta, dado que é a vitamina com maior capacidade antioxidante presente na alimentação (sendo que outros fitoquímicos na fruta e legumes até têm uma capacidade antioxidante maior do que vitamina C).

