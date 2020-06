Histórias simples, de grandes autores, para crianças que estão a aprender a ler

Aprender a ler não é natural e nem todas as crianças conseguem desenvolver bem esta capacidade que é fundamental não só para o seu arranque na vida escolar mas também para o seu futuro. Ler com os mais populares autores portugueses para crianças, todas as semanas, a partir desta segunda-feira, é a proposta do projecto Histórias de AaZ, de Teresa e Alexandre Soares dos Santos – Iniciativa Educação (IE).

O projecto destina-se aos alunos dos 1.º e 2.º anos de escolaridade com dificuldades de leitura e pode ser usado como uma “ferramenta adicional” por professores e também pelos pais de crianças com dificuldades de leitura, refere a IE em comunicado. Tratam-se de vídeos com histórias contadas pelos seus autores, como Alice Vieira, Ana Saldanha, Isabel Alçada, ​João Pedro Mésseder, ​José Fanha, Luísa Ducla Soares, entre outros. Enquanto os escritores lêem, as crianças podem acompanhar no ecrã essa leitura, pois as palavras são destacadas à medida que são lidas. Depois, caberá ao leitor repetir fazer a leitura, já que a história repete mas sem a voz do autor.

Mais A carregar...

“Ouvir histórias sempre foi uma das actividades linguísticas mais importantes. Contudo, não contribui directamente para o domínio da técnica da leitura. Por isso, nestas histórias, a leitura é acompanhada da visualização do texto, com destaque individualizado das palavras”, explica o professor João Lopes, coordenador do programa AaZ – Ler Melhor, Saber Mais, no mesmo comunicado.

A primeira história será publicada na segunda-feira, 1 de Junho, Dia Internacional da Criança. E semanalmente serão divulgadas duas histórias, à segunda e à quinta-feira. Os conteúdos foram seleccionados a partir de sugestões do Plano Nacional de Leitura por um grupo de especialistas em literatura infantil e leitura que inclui Gabriela Velasquez, Violante F. Magalhães, Sara de Almeida Leite, Luísa Araújo e Rosária Rodrigues.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O programa AaZ – Ler Melhor, Saber Mais centra-se nos dois primeiros anos do 1.º ciclo do ensino básico, de modo a ajudar a combater as dificuldades dos mais novos no processo de aprendizagem. O A a Z já está presente em cinco agrupamentos, num total de 25 estabelecimentos de ensino em Gondomar, Alentejo (Moura e Amareleja) e nos Açores (São Miguel e Santa Maria).

No entanto, estes vídeos, que podem ser vistos por todos os interessados, foram feitos a pensar nos 97 alunos de 1.º e 2.º ano que o programa acompanha nos cinco agrupamentos. Actualmente, e por causa da pandemia, apenas os meninos alentejanos ficaram de fora, os restantes continuam a ser acompanhados à distância, informa João Lopes, ao PÚBLICO.

Teresa e Alexandre Soares dos Santos - Iniciativa Educação é um projecto da família Soares dos Santos que pretende apoiar a educação em Portugal. Foi apresentado em Outubro passado e tem como dirigentes uma das filhas do casal, Inês Soares dos Santos Canas, o ex-ministro da Educação Nuno Crato e a ex-jornalista Sara Miranda. Na altura foram anunciados 20 milhões de euros, dos fundos pessoais da família, do casal e dos sete filhos, que se distribuem pelo AaZ — Ler Melhor, Saber Mais e o programa SerPro, pensado para os alunos do secundário e que está a funcionar em oito escolas (Lisboa, Sacavém, Setúbal, Salvaterra de Magos, Sousel, Moura, Lagoa e Seia), abrangendo 11 cursos profissionais e 27 empresas.​