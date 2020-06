No Ponto: tripa, Ílhavo

Nas praias da Costa Nova, apesar das sempre presentes bolas de Berlim e sorvetes, continua a haver procura pela chamada tripa. É um doce que nasceu em Ílhavo e evoluiu a partir da bolacha americana, cuja venda neste lugar se iniciou ainda no tempo dos sogros de José Oliveira, a actual cara deste negócio.

É ele o Zé da Tripa que dá nome à casa que produz e vende o doce. E foi também ele que, há cerca de 30 anos, resolveu fazer bolacha americana mal cozida, transformando o negócio da bolacha americana, que esta família já fazia, numa produção original, um doce diferente, agora com diversos recheios.

As memórias da praia e do Verão, para muitas pessoas, também são feitas deste doce, daí que a tripa continue a ser saudosamente procurada. Neste Verão, experimente as praias de Ílhavo, petiscando uma deliciosa tripa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

Fotogaleria