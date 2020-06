Arte equestre e livros digitais para celebrar as crianças

O Dia Mundial da Criança leva a Sintra um programa recheado, pensado à altura dos mais novos. Levantadas algumas das restrições à circulação no espaço público, a Parques de Sintra, entidade que gere o património natural e cultural da região, convida à visita de parques e monumentos que estão sob a sua alçada, oferecendo a entrada a crianças até aos 12 anos.

O programa leva animação de época ao Palácio Nacional de Queluz (ao longo do dia), teatro de marionetas ao Palácio Nacional de Sintra, com a peça O Rei Vai Nu (às 16h), passeios de charrete e de pónei ao Parque da Pena e o espectáculo Crininhas vai para a Escola, sobre o universo da Escola Portuguesa de Arte Equestre, que será apresentado no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda, em Lisboa (às 11h, sujeito a inscrição através do email [email protected]).

O Parque e Palácio de Monserrate também se junta à festa, abrindo as portas do Centro de Interpretação da Natureza diariamente e passando a incluir a visita à Quintinha de Monserrate no bilhete de entrada.

Paralelamente, é lançada uma colecção de dez livros digitais gratuitos, que dá a conhecer o património do município, num formato interactivo. Os primeiros dois volumes contam a história de Monserrate e da escola de Arte Equestre e podem ser consultados no site da Parques de Sintra, a partir desta data.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Reabertos desde o passado dia 18 de Maio, os equipamentos adoptaram novas medidas de segurança, que incluem, por exemplo, o uso obrigatório de máscara e a limitação de entradas nos espaços interiores.