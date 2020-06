Alentejo tem novo filme promocional para atrair turistas estrangeiros

A gastronomia e vinhos, as pequenas aldeias, a sustentabilidade e a natureza são atributos do Alentejo evidenciados no mais recente filme promocional do território, lançado pela agência regional de promoção turística para chamar visitantes estrangeiros.

O filme, que tem como título We Call it Alentejo, é uma iniciativa da Agência de Promoção Turística do Alentejo (ARPTA), dedicada a promover a região nos mercados externos, que também desenvolveu o conceito criativo, tendo a película sido realizada pela empresa Click and Play.

Com o lançamento deste filme, que vai ter “versões narradas e adaptadas para alguns idiomas, como o espanhol, o alemão ou o português do Brasil", o objectivo passa por “gerar notoriedade para o Alentejo junto dos principais mercados emissores internacionais”, assumiu a ARPTA, em comunicado.

Neste filme promocional, coloca-se “em evidência os atributos com que, ao longo dos últimos anos, os principais meios de comunicação social internacionais têm descrito o destino” Alentejo.

O território é associado a conceitos como "a sustentabilidade, a ruralidade, a natureza, a baixa densidade populacional, a boa gastronomia e vinhos, as pequenas aldeias” e a sua própria dimensão, uma vez que ocupa praticamente um terço da área de Portugal continental.

“Este filme assenta num conceito criativo muito simples e que resulta de um trabalho intenso que a ARPTA tem realizado nos últimos anos junto da imprensa internacional”, disse o presidente da agência, Vítor Silva, citado na nota.

Esse trabalho tem passado por colocar os outros a falar da região e “evidenciar o que de tão bom tem sido escrito nos principais jornais e revistas em todo o mundo”.

“O resultado é um filme simples que evidencia toda a beleza do território e que, estou certo, irá seduzir muitos turistas, assim que situação sanitária permita as viagens internacionais”, afirmou, referindo-se aos efeitos da pandemia de covid-19.

A ARPTA é a entidade responsável pela promoção turística do Alentejo em todos os mercados externos, resultando de uma parceria entre os sectores público e privado, participada pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, por todas as associações nacionais representativas do sector do turismo e por empresas e câmaras municipais. É financiada por estas e pelo Turismo de Portugal. A promoção da Agência de Promoção Turística do Alentejo é co-financiada pelos fundos europeus, através dos programas Alentejo 2020 e Portugal 2020.