O regresso dos centros comerciais: máscaras, desinfectante e promoções

A reabertura dos centros comerciais já começou por todo o país — com excepção da Área Metropolitana de Lisboa — depois de mais de dois meses fechados devido à pandemia de covid-19. O PÚBLICO foi ao Norteshooping e ao Mar Shopping, no Porto e em Matosinhos, respectivamente, para perceber como decorria a "nova normalidade" nestas duas grandes superfícies.

No Norteshopping, o maior centro comercial da região do Porto, não havia fila na hora de abertura. A entrada era imediata, com controlo de máscaras, higienização de mãos obrigatória, mas alguma confusão nos sentidos de circulação.

Várias lojas do Norteshopping cumprem a promessa: estão em saldos ou promoções. Mas algumas lojas continuam encerradas neste dia de arranque, mesmo depois das 12h — tolerância dada pelo centro comercial, como é o caso das lojas Disney e Bimba y Lola. O maior número de “baixas” observou-se na zona da restauração, onde há cerca de meia dúzia de espaços encerrados, alguns de pequena dimensão. Nesta área, diminuíram consideravelmente as mesas e lugares sentados disponíveis e a afluência foi reduzida.

Em Matosinhos, a reabertura do Mar Shopping contou com a presença da presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro. Centenas de pessoas esperavam à porta e quando, finalmente, os seguranças as deixaram entrar, ouviram-se palmas. Neste centro comercial a circulação era feita sem congestionamentos, quer na entrada, quer nos corredores, onde as pessoas tentavam descodificar as sinalizações que indicavam o trajecto — circula-se sempre pela direita.

As lojas do Mar Shopping têm à entrada o recipiente com desinfectante e a indicação na montra do número máximo de clientes que podem estar em simultâneo dentro do estabelecimento. Também aqui várias lojas indicam saldos e promoções.