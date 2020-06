Mercado automóvel caiu 71,6% em Maio, apesar da reabertura

O choque da procura causado pela pandemia é intenso para o mercado automóvel, como o demonstram os números do sector no mês de Maio. Segundo a ACAP, as vendas mais do que duplicaram face a Abril (um crescimento de 109%), mas Abril foi tão mau que, mesmo assim, a comparação homóloga mostra um sector em agonia.

Em Maio, foram comprados 5741 ligeiros de passageiros, menos 74,7% do que o mesmo mês de 2019. Tendo em conta que os concessionários e a rede de retalho reabriram a 4 de Maio, os dados sugerem que nem assim os consumidores regressaram às compras. O mercado total, incluindo comerciais ligeiros e pesados, recuou em Maio 71,6% face a 2019, um resultado menos mau graças a um contributo ligeiramente melhor no segmento dos comerciais ligeiros e dos pesados.