Flamengo confiante na renovação de Jorge Jesus

No dia em que se cumpre o primeiro aniversário desde que Jorge Jesus assinou pelo Flamengo, precisamente a 1 de Junho de 2019, continua por definir a questão de renovação do técnico português com o clube brasileiro, cujo vínculo expira no próximo dia 19.

Pelo Flamengo, Jorge Jesus disputou 51 jogos, tendo vencido 38, empatado nove e perdido apenas quatro (118 golos marcados e 45 sofridos), com um aproveitamento de 80,4%, que lhe valeu a conquista de cinco títulos: o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e a Recopa Sul-americana.

O impasse em torno da renovação não abala a convicção dos dirigentes flamenguistas, confiantes de que chegarão a um acordo ao longo desta semana. As negociações intensificaram-se nas últimas horas, até para evitar que a questão se arraste até ao limite do prazo, com o Flamengo a tentar não ceder à pressão, numa altura em que não terá um plano B.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Jorge Jesus prefere contratos curtos e o Flamengo tem no horizonte um compromisso válido até ao final de 2021, mais meio ano do que o técnico pretenderia para poder ter margem de manobra num possível regresso à Europa.

Acresce o facto de Jesus ter sentido que o trabalho desenvolvido no ano de estreia – que o coloca como o melhor técnico da história do clube – não foi devidamente valorizado pelo Flamengo, pelo menos a julgar pelos números propostos para a renovação.

De qualquer forma, caso os planos do Flamengo saiam gorados, os responsáveis acreditam que poderiam encontrar, sem grandes dificuldades, uma alternativa a Jesus.