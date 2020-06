Filmes ao drive in, com o selo Comic Con

Num evento “acessível e seguro, feito a pensar nas pessoas, no seu bem-estar e felicidade”, palavras da CITY - Conventions In The Yard, que organiza o programa, convidam-se os cinéfilos a estacionar o automóvel, com as devidas distâncias de segurança, sintonizar a frequência de rádio compatível com o ecrã gigante e assistir confortavelmente aos filmes em cartaz.

As sessões têm lugar entre 1 e 7 de Junho, com as portas a abrir às 20h e os filmes a começar às 21h30 (sessões duplas às 21h30 e 00h30). O Meu Espião, uma comédia familiar realizada por Peter Segal, é o primeiro título a entrar em cena, numa estreia pensada à medida do Dia Mundial da Criança.

Nos dias seguintes, a tela é ocupada por Era Uma Vez em... Hollywood, nona longa-metragem de Quentin Tarantino (dia 2); Parasitas, uma comédia negra de Bong Joon-ho (dia 3); It: Capítulo 2, filme de terror de Andy Muschietti (dia 4); La La Land: Melodia de Amor, musical de Damien Chazelle, e Brightburn - O Filho do Mal, uma história de terror assinada por David Yarovesky (dia 5); Homem-Aranha: Longe de Casa, de Jon Watts, e John Wick 3 - Implacável, de Chad Stahelski (dia 6); e, por último, After, filme de Jenny Gage (dia 7).

Segundo a organização, a iniciativa será replicada noutros locais, a anunciar brevemente.

A entrada é gratuita, mas sujeita a reserva antecipada, através do site drive-in.comic-con-portugal.com.