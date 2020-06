“O Estado investe numa companhia e, de um momento para o outro, condena-a à extinção”

Depois de dois anos com verbas do Estado central na casa dos 100 mil euros, o Cegada Grupo de Teatro viu em Outubro os apoios do Ministério da Cultura (MC) reduzidos a zero. A pandemia veio agravar ainda mais a situação, impossibilitando qualquer tentativa de encontrar novas fontes de receita. A sobrevivência da companhia sediada no Teatro-Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca do Ribatejo, pode estar em causa, assim como o trabalho que tem desenvolvido na região e em vários pontos do país, com 84 acções e mais de nove mil espectadores contabilizados no ano passado.

