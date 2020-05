Rodrigo Serrão celebra cinco anos a tocar Chapman Stick com uma valsa venezuelana

O músico e compositor Rodrigo Serrão celebra na próxima quinta-feira, 4 de Junho, o quinto aniversário com um instrumento que descobriu por acaso, numa digressão pela Áustria: o Chapman Stick, um extenso e largo braço com dez ou doze cordas, eléctrico, que, inventado pelo californiano Emmet Chapman, combina sonoridades de piano, contrabaixo, guitarra, harpa, até cravo. “Encantei-me com o instrumento. Senti que estava ali uma nova forma de exprimir mais qualquer coisa”, disse Rodrigo Serrão ao PÚBLICO em 2017, por ocasião do lançamento do seu disco Stick To The Music.

Nascido em Coimbra, em 1973, com estudos musicais no Conservatório iniciados aos 7 anos, Rodrigo Serrão decidiu agora celebrar a sua ligação ao Chapman Stick gravando uma peça do guitarrista e compositor venezuelano Antonio Lauro (1917-1986), considerado um dos melhores compositores para guitarra clássica do século XX. Rodrigo Serrão vai mais longe, considerando-o “o mais incrível compositor de guitarra clássica: partindo da sua Venezuela natal, cruzou as pontes entre a música clássica e a popular, criando com isso algumas das mais exuberantes peças para guitarra do século XX.” Em 2019, Rodrigo serrão já gravara um dos estudos de Lauro, Petronilla. Agora, decidiu tocar no Chapman Stick a peça Vals Venezolano N.º 3, Natalia.