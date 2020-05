Violência doméstica: “Se ocorrer alguma coisa, estamos aqui.”

A agente Conceição Rodrigues recebeu o alerta, como todos os colegas do Gabinete de Apoio à Vítima da Polícia de Segurança Pública do Porto. A pandemia de covid-19 criara a tempestade perfeita: vítimas e agressores semanas a fio em casa, como que cortados do mundo, em eventual stress financeiro. Era preciso contactar todas as pessoas que no último ano se tinham queixado de violência doméstica, mesmo que o seu processo tivesse sido arquivado.

Continuar a ler