Quem garante a retaguarda das mulheres na frente do combate à covid-19?

Reportagem

Na linha da frente houve mulheres que tiveram de continuar a organizar a lida da casa ou de arranjar substituta, mas também mulheres que contaram com os companheiros para assegurar os cuidados dos filhos e as tarefas domésticas. Sairão algumas famílias desta pandemia menos assimétricas? Estará a sociedade pronta para valorizar as profissões associadas à prestação de cuidados?