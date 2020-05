“Vai ficar tudo bem”: o acto poético que contaminou o mundo

A escritora e poetisa italiana Luciana Landolfi está na origem de uma frase, escrita a esferográfica e afixada em post-it pelas ruas de Brescia, que em pouco tempo conseguiu dar a volta ao mundo. Depois do anonimato voluntário com o qual conseguiu esquivar-se dos media durante semanas, Landolfi quebra agora o silêncio com a publicação de um livro (Tutto Andrà Bene, Minerva) no qual relata a história e explica o significado desta mensagem que, para ela, não tem nada a ver com um simples slogan. Conversa com a mulher que lançou a frase “viral” da pandemia e que se define como uma “criadora de instrumentos artísticos para o bem-estar humano”.

Continuar a ler