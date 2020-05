Mais 14 mortes por covid-19. Quatro concelhos da Grande Lisboa concentram um terço dos novos casos

Portugal registou este domingo mais 14 mortes, um aumento de 1,2% que eleva para 1410 o número de vítimas mortais no país. Foram identificados mais 297 casos nas últimas 24 horas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,92%. Destes, 90% são casos identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Desde o começo do surto, já foram detectados 32.500 casos.

Os números, divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), dão conta de menos 40 pessoas internadas que no dia anterior – são agora 474. Há mais uma pessoa nos cuidados intensivos, para um total de 64.

Foram dadas como recuperadas mais 223 pessoas, subindo assim para 19.409 o número de curados no país. Excluindo estes casos e os óbitos, 11.681 pessoas continuam infectadas, mais 60 do que no dia anterior.

O relatório de domingo dá conta da primeira morte de uma mulher com menos de 30 anos. Trata-se da segunda vítima mortal na faixa etária entre os 20 e os 29 anos, depois da morte de um cidadão do Bangladesh notificada a 5 de Maio. Este domingo há ainda registo de 12 mortes de doentes com mais de 80 anos e de um homem na faixa etária entre os 70 e os 79 anos. Das 1410 mortes, 1222 estão acima dos 70 anos, cerca de 87%.

Acompanhando a tendência verificada nos últimos dias, 90% dos novos casos foram detectados na região de Lisboa e Vale do Tejo (268 dos 297 casos). Um terço das novas infecções detectadas este domingo são em quatro concelhos: Lisboa (mais 35 casos), Loures (mais 34 casos), Odivelas (mais 22 casos) e Amadora (mais 21).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza agora 11.142 infectados e 357 mortes. A região do Norte continua a ser a que concentrou maior número de casos até agora, com 16.760 pessoas infectadas e 784 mortes.

Até sábado, Portugal registava um total de 32.203 casos de infecção, 1396 mortes e 19.186 recuperados.