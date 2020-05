Ricardo Salgado

Há largos meses o banqueiro Salgado, foi intimado a pagar uma coima de vários milhões de euros, que ainda não tinha sido paga! Porquê? O Tribunal Constitucional, agora, confirma a multa de 3,7 milhões de euros. Ao tempo, o BES confiscava-me a casa por falta de pagamento. Mas, o seu ex-proprietário, o dono disto tudo, acusado de gestão ruinosa, falsificação de contas, fraude na emissão de dívida, no valor de 1,3 mil milhões de euros, colocada em clientes BES(!), ainda tem casa! Coitadinho, diz que é a filha que lhe paga o resort de Cascais e a casa da Comporta. Já faltou mais para solicitar Rendimento Social de Inserção... Porque será que a Justiça, quando quer julgar os grã-finos demora uma eternidade? É sina? O crime para esta gente, que tem advogados pagos a peso de oiro, que usa punhos de renda, compensa. Salgado ainda nos goza.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Casos Salgado e Silvano

Um tanto abalada aos olhos da opinião pública, a nossa Justiça parece agora reabilitar-se e dignificar-se com os casos de Salgado e Silvano. No primeiro deles, o TC confirmou a pesada multa do Banco de Portugal por gestão ruinosa no BES, e no segundo foi levantada a imunidade parlamentar ao deputado do PSD, e secretário-geral do partido, com processo do MP às falsas presenças de que é um dos arguidos. Com estas decisões, a Justiça portuguesa desmente cabalmente a acusação que muitos lhe fazem de só existir para os fracos e não para os fortes e, também, a de que a impunidade é um mal generalizado. Em ambos os casos que refiro são os chamados mais poderosos a serem atingidos, o que só prestigia e fortalece o sistema judicial. A penhora da pensão de Berardo pela CGD foi outra decisão que se enquadra, bem, no que afirmo e demonstra que ninguém está acima da lei no país. Creio que só faltará ao líder da oposição, perante estas evidências, mudar a opinião negativa que faz sobre a Justiça e deixar de pedir a sua reforma. A não ser que a queira meter no bolso, no que, sinceramente, não acreditamos.

Simões Ilharco, Lisboa

Aviação

O governo assentiu que, a partir de 1 de Junho, a redução da ocupação para somente dois terços dos lugares disponíveis deixa de existir no caso da transportadora aérea TAP. Compreende-se. É uma questão de viabilidade económica da companhia, e não se pode comparar esta medida com a redução da ocupação nos restaurantes, cabeleireiras, talhos, lojas, feiras, supermercados, etc. Há opções difíceis na vida que se têm de tomar sem garantia de sucesso total. Se tudo correr mal nos aviões, não só no nosso país como nas companhias aéreas espalhadas pelo mundo, – aumento da propagação do vírus pela proximidade das pessoas no interior das aeronaves – será certo e sabido que tudo irá de mal a pior e haverá um retrocesso civilizacional. Esperemos que tudo volte à normalidade, com a criação urgente de uma vacina que extirpe, de vez, este maldito coronavírus que está condicionando terrivelmente a vida das pessoas.

António Cândido Miguéis, Vila Real